Касцюковічы прымуць XXXIII Дзень беларускага пісьменства 5-6 верасня: што чакае гасцей свята
Спадчыну Аркадзя Куляшова, Уладзіміра Карызны і Мікалая Чаргінца будуць цытаваць у Касцюковічах. Ідзе падрыхтоўка да Дня беларускага пісьменства, гэты літфорум стане 33-м у гісторыі Беларусі.
Асноўнымі тэмамі свята стануць Год беларускай жанчыны, 85-я гадавіна пачатку Вялікай Айчыннай вайны, пяцігодка якасці і юбілеі класікаў беларускай літаратуры.
Дарэчы, іх сёлета рэкордная колькасць: век - Алесю Адамовічу. Нягледзячы на распаўсюджаны 1927-ы год нараджэння, ён быў выпраўлены маці пісьменніка, каб выратаваць сына падчас нямецкай акупацыі.
Акрамя таго, 105 гадоў з дня нараджэння Івана Шамякіна і Івана Мележа. Круглыя даты - у Кандрата Крапівы, Змітрака Бядулі і Алаізы Пашкевіч. Апявальніку "слуцкіх паясоў" Максіму Багдановічу - 135 гадоў.
Магілёўская вобласць прымала літфест кожныя шэсць гадоў. Першым быў Мсціслаўль - у 2001 годзе. Гучала беларускае слова ў Шклове, Быхаве, Белынічах.
Асноўныя гістарычныя эпізоды развіцця кнігадрукавання на Магілёўшчыне адлюструюць у інтэрактыўным фармаце выстаўкі. Упершыню адкрыюць і "павільён рэдкай кнігі" з факсіміле, старадрукаванымі выданнямі.
Дзень беларускага пісьменства адбудзецца ў Касцюковічах 5 і 6 верасня.