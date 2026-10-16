Хлебны "Каласок": першую школу маладога камбайнера адкрылі ў Беларусі
Сезон-2026 для Мінскай вобласці стаў гістарычным: палова раёнаў вобласці перасягнула стотысячны намалот, а Слуцкі і Капыльскі і ўвогуле пераадолелі рубеж у 200 тыс. т збожжа.
Сапраўдным героем гэтага жніва стаў механізатар з сельгаспрадпрыемства "Кухчыцы" Клецкага раёна Павел Шуціла, чый асабісты рэкорд - больш за 7 тыс. т на беларускай тэхніцы - адзначаны асабіста Прэзідэнтам. Каб прымножыць гэтыя дасягненні, зроблены новы крок. Ім стала адкрыццё школы маладога камбайнера "Каласок", створанай паводле ініцыятывы кіраўніка краіны.
16 кастрычніка афіцыйна ў Клецкім сельскагаспадарчым каледжы стартаваў унікальны для Беларусі праект. Аналагаў яму няма. Гэта школа маладога камбайнера "Каласок" (гл. відэа).