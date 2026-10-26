Хрэнін прадставіў афіцэрам новае кіраўніцтва Заходняга аператыўнага камандавання
Міністр абароны Беларусі Віктар Хрэнін прадставіў афіцэрам Заходняга аператыўнага камандавання палкоўніка Аляксандра Ільюкевіча - з гэтага часу камандуючага войскамі, а таксама генерала Андрэя Краўчанку - начальніка штаба, першага намесніка камандуючага войскамі.
Віктар Хрэнін адзначыў, што іх прызначэнне на новыя пасады ўзмацніць баявы і кіраўнічы патэнцыял Заходняга аператыўнага камандавання.
Нагадаем, адпаведны ўказ Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў на мінулым тыдні.
Кіраўнік абароннага ведамства Віктар Хрэнін адзначыў дасягненні афіцэраў у ваеннай службе, а воінскі рытуал падкрэсліў словы міністра.