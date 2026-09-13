Кітайскія блогеры працягваюць адкрываць для сябе Беларусь

Блогеры з Кітая працягваюць знаёмства з Беларуссю. Новым пунктам прыцягнення стаў Мінск, а першай сталічнай лакацыяй - Нацыянальная бібліятэка. Яркія кадры з "алмаза ведаў" ужо разлятаюцца па кітайскіх сацыяльных сетках. Цікавасць цалкам апраўдана: сумарная аўдыторыя ўдзельнікаў прэс-тура перавышае 50 млн падпісчыкаў.

Унікальная архітэктура Нацыянальнай бібліятэкі асабліва прывабная для відэакрэатараў, а для саміх удзельнікаў тура візіт стаў рэдкай магчымасцю зазірнуць у закрытыя фонды галоўнага кнігасховішча краіны (гл. відэа).