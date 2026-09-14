Клопат пра шматдзетных - адзін з нацыянальных прыярытэтаў Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Клопат пра шматдзетных у нашай краіне - адзін з нацыянальных прыярытэтаў. Сёння дапамогу і падтрымку актыўна аказвае не толькі дзяржава, але і грамадскія ініцыятывы.
На старце навучальнага года праект "Беларусь шматдзетная" падтрымалі сенатары.
Неабходную дапамогу аказалі сям'і Ганны Гарбаковай. Маме пяцярых дзяцей і ўладальніцы ордэна Маці перададзены заплечнікі, канцылярскія прыналежнасці, адзенне і іншыя тавары, неабходныя кожнаму дзіцяці ў навучальным годзе.
Сацыяльная ініцыятыва "Беларусь шматдзетная" створана ў падтрымку шматдзетных сем'яў. Праект дапамагае ўмацоўваць традыцыйныя сямейныя каштоўнасці, натхняючы маладыя сем'і на нараджэнне дзяцей (больш падрабязна - глядзіце відэа).