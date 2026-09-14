Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Клопат пра шматдзетных - адзін з нацыянальных прыярытэтаў Беларусі

Аўтар:

Клопат пра шматдзетных у нашай краіне - адзін з нацыянальных прыярытэтаў. Сёння дапамогу і падтрымку актыўна аказвае не толькі дзяржава, але і грамадскія ініцыятывы.

На старце навучальнага года праект "Беларусь шматдзетная" падтрымалі сенатары.

Неабходную дапамогу аказалі сям'і Ганны Гарбаковай. Маме пяцярых дзяцей і ўладальніцы ордэна Маці перададзены заплечнікі, канцылярскія прыналежнасці, адзенне і іншыя тавары, неабходныя кожнаму дзіцяці ў навучальным годзе.

Сацыяльная ініцыятыва "Беларусь шматдзетная" створана ў падтрымку шматдзетных сем'яў. Праект дапамагае ўмацоўваць традыцыйныя сямейныя каштоўнасці, натхняючы маладыя сем'і на нараджэнне дзяцей (больш падрабязна - глядзіце відэа).

Раздзелы:

Грамадства
x

Чытайце таксама