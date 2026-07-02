Кожная вобласць прадэманструе сваю культурную спадчыну на святочным канцэрце ў Палацы Рэспублікі
Аўтар:Юлія Алфёрава
2 ліпеня ў Палацы Рэспублікі пачнецца ўрачысты сход і святочны канцэрт. Кожная вобласць падрыхтавала ўнікальны нумар, у якім пакажа сваю культурную спадчыну. Да Кастрычніцкай плошчы пад'язджаюць аўтобусы з дэлегацыямі з рэгіёнаў. Усяго на мерапрыемстве будуць прысутнічаць 2700 чалавек.
Традыцыйна напярэдадні 3 Ліпеня Палац Рэспублікі збірае вялікі канцэрт, але гэта не толькі канцэрт, тут будуць агучаны глыбінныя сэнсы.
Ва ўрачыстай частцы выступіць прэм'ер-міністр Беларусі, які расставіць акцэнты сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі. Другая частка ўрачыстасці традыцыйна завершыцца маштабным і маляўнічым канцэртам майстроў мастацтваў. Падрабязнасці ў відэа.