Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Кожная вобласць прадэманструе сваю культурную спадчыну на святочным канцэрце ў Палацы Рэспублікі

2 ліпеня ў Палацы Рэспублікі пачнецца ўрачысты сход і святочны канцэрт. Кожная вобласць падрыхтавала ўнікальны нумар, у якім пакажа сваю культурную спадчыну. Да Кастрычніцкай плошчы пад'язджаюць аўтобусы з дэлегацыямі з рэгіёнаў. Усяго на мерапрыемстве будуць прысутнічаць 2700 чалавек.

Традыцыйна напярэдадні 3 Ліпеня Палац Рэспублікі збірае вялікі канцэрт, але гэта не толькі канцэрт, тут будуць агучаны глыбінныя сэнсы.

Ва ўрачыстай частцы выступіць прэм'ер-міністр Беларусі, які расставіць акцэнты сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі. Другая частка ўрачыстасці традыцыйна завершыцца маштабным і маляўнічым канцэртам майстроў мастацтваў. Падрабязнасці ў відэа.

Разделы:

Грамадства
x

Чытайце таксама