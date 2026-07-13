Лета з карысцю: у службы занятасці шмат прапаноў для маладых людзей

Больш актыўныя і работадаўцы. У I паўгоддзі заключана 2,5 тыс. дамоў на падтрымку моладзевай занятасці (на 9 % больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года). 95 % месцаў створаны пры падтрымцы бюджэтных сродкаў.

У базе даных службы занятасці шмат прапаноў для маладых людзей. Іх гатовыя ўзяць паляводамі, дапаможнымі рабочымі, швачкамі, прадаўцамі і паштальёнамі. Сустракаюцца і больш прыбытковыя прапановы. Інструктар па арганізацыйна-масавай працы зможа атрымаць 1,5 тыс., камплектоўшчык і маркіроўшчык - да 2 тыс. руб.