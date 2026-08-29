Ліда адзначае 703-годдзе
Аўтар:Аляксандра Трушкевіч
29 жніўня 703-годдзе адзначае горад Ліда. Дзясяткі інтэрактыўных пляцовак на цэнтральных вуліцах запрашаюць дарослых і дзяцей. Горад майстроў, гастрафестывалі - кожны зможа знайсці забаву па душы.
Свята разгарнулася і на вуліцы Савецкай, дзе праходзіць выстава-конкурс "Брэнд Лідчыны ў мегафармаце".
Гулянні ў раённым цэнтры прадоўжацца да раніцы. Фінальным акордам стане дыскатэка ў Лідскім замку.
Больш падрабязна пра святкаванне Дня горада Ліды гл. відэа.