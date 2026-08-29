Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Ліда адзначае 703-годдзе

Аўтар:

29 жніўня 703-годдзе адзначае горад Ліда. Дзясяткі інтэрактыўных пляцовак на цэнтральных вуліцах запрашаюць дарослых і дзяцей. Горад майстроў, гастрафестывалі - кожны зможа знайсці забаву па душы.

Свята разгарнулася і на вуліцы Савецкай, дзе праходзіць выстава-конкурс "Брэнд Лідчыны ў мегафармаце".

Гулянні ў раённым цэнтры прадоўжацца да раніцы. Фінальным акордам стане дыскатэка ў Лідскім замку.

Больш падрабязна пра святкаванне Дня горада Ліды гл. відэа.

Разделы:

ГрамадстваТурызмГродзенская вобласць
x

Чытайце таксама