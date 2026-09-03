Ліда прымае акцыю "Беларусь адзіная"
Гродзенская вобласць першай прымае акцыю "Беларусь адзіная", якая сёлета праходзіць у новым фармаце, дзе актыўная моладзь вядзе дыялог з аднагодкамі. Удзельнікі сустрэчы ў Лідскім каледжы Гродзенскага дзяржуніверсітэта імя Янкі Купалы гаварылі пра гісторыю беларускага народа, падзеі верасня 1939 года і сэнс Дня народнага адзінства.
Галоўны пасыл - памятаць, якой цаной была адноўлена гістарычная справядлівасць і чаму адзінства народа застаецца адной з найважнейшых каштоўнасцяў сучаснай Беларусі.
Анастасія Ярош, навучэнка Лідскага каледжа Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы:
"Дзень народнага адзінства - гэта свята, калі я магу адчуць сябе часткай вялікай краіны. Гісторыю гэтай даты вельмі важна памятаць. Мы заўсёды гатовы падтрымаць і прыйсці адзін аднаму на дапамогу".
Да адкрытай гутаркі далучыліся і навучэнцы Лідскага тэхналагічнага каледжа. Для моладзі такі дыялог - магчымасць не толькі даведацца больш пра гісторыю сваёй краіны, але і асэнсаваць яе сувязь з сучаснасцю.
Сустрэчы ў такім фармаце пройдуць па ўсёй краіне. Завершыцца акцыя маштабным мерапрыемствам у Мінску 17 верасня - у Дзень народнага адзінства.