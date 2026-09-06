Маладзечна прыме Дзень беларускага пісьменства ў 2027 годзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
5 верасня ў Касцюковічах падчас гала-канцэрта XXXIII Дня беларускага пісьменства прайшла ўрачыстая цырымонія перадачы вымпела сталіцы Дня беларускага пісьменства. У 2027 годзе свята пройдзе ў Маладзечне.
А 6 верасня працягваюць пісаць 33-ю главу Дня беларускага пісьменства. Касцюковічы ушаноўваюць пераможцаў, прызнаных лепшымі ў рэспубліканскіх конкурсах Саюза пісьменнікаў, шмат цытуюць Куляшова і Чыгрынава - ураджэнцаў касцюковіцкай зямлі.
Аб тым, чым яшчэ захапляюць чытачоў і якая атмасфера пануе ў самым усходнім горадзе Беларусі, гл. відэа.