На міжнародным конкурсе "Наше поколение" беларуска Марга Зінгман выступіць пад 17-м нумарам.

Яе кампазіцыя "Я трымаю далонямі свет" стане кульмінацыяй гала-шоу. Нагадаем, фінал адбудзецца ў Ташкенце 20 лістапада. Рэпетыцыі ў галоўным павільене ўзбекскага тэлеканала "Зор ТВ" пачнуцца ўжо сення.

Марго выйдзе на сцэну адна, без харэаграфічнай групы. Замест яе - візуальны аповед пра светлавыя прамяні і сонца, што ўзыходзіць за спінай. Выкананне будзе лаканічным. Наша артыстка стане літаральна крыніцай святла. Драматургію ў рухах прапрацоўваюць у тандэме з вакалам. Рэпетыцыі - у асабістым графіку Маргі кожны вечар.