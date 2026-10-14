Медыцына - прызванне: як галоўны ўрач 4-й паліклінікі Мінска сумяшчае прафесію і мацярынства

Беларускія жанчыны - сапраўдныя захавальніцы хатняга ачага, якія ўмеюць акружыць цяплом блізкіх, але пры гэтым бліскуча рэалізуюць сябе ў прафесіі і грамадскім жыцці. Яны прыклад стойкасці і бясконцага натхнення.

Дапамагаць людзям і штодня стаяць на варце здароўя: быць лекарам для Вікторыі Аўраменка - не проста праца, а сапраўднае прызванне. Яе шлях у медыцыне пачаўся ў невялікім гарадскім пасёлку з пасады санітаркі, а пасля заканчэння ўніверсітэта была пройдзеная кожная ступень: ад участковага тэрапеўта да галоўнага ўрача паліклінікі.

Сёння пад яе пачаткам знаходзіцца калектыў з 350 супрацоўнікаў, а ў зоне адказнасці - здароўе 50 тыс. мінчан (дарослых і дзяцей).

Галоўны прынцып тут - увага і клопат пра кожнага: як пра медыцынскую каманду, так і пра пацыентаў. Бачыць удзячныя, а галоўнае здаровыя вочы людзей для яе - вышэйшая ўзнагарода (гл. відэа).