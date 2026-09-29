Мемарыялу "Курган Славы" прысвоены статус помніка міжнароднага значэння
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мемарыяльнаму комплексу "Курган Славы" прысвоена першая катэгорыя гісторыка-культурнай каштоўнасці міжнароднага значэння.
Манумент узведзены ў памяць аб гераізме савецкіх салдат і афіцэраў, праяўленым пры вызваленні Беларусі, а таксама ў гонар завяршэння аперацыі "Баграціён". Мемарыял заклалі ў 1966 годзе прадстаўнікі гарадоў-герояў, а адкрылі ў 1969-м. "Курган Славы" ўжо даўно стаў галоўным цэнтрам прыцягнення для мільёнаў людзей, а цяпер гэты статус пацверджаны афіцыйна, ужо з прыстаўкай сусветнага маштабу.
Кожны месяц "Шлях памяці" ў 482 прыступкі праходзяць не менш за 4 тыс.чалавек. Усяго за час існавання комплексу яго наведалі каля 40 млн гасцей больш чым са 100 краін свету.