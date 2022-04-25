Ідэямі па развіцці Мінска, а таксама сацыяльна значнымі праектамі моладзь падзялілася з кіраўніцтвам беларускай сталіцы
Новыя станцыі Зеленалужскай лініі метро могуць аформіць у стылі розных гістарычных эпох. Такі праект прапанавалі прадстаўнікі маладзёжнага савета пры Мінгарсавеце падчас сустрэчы з мэрам сталіцы Уладзімірам Кухаравым. І гэту ініцыятыву падтрымалі. На сустрэчы моладзь дзялілася ідэямі па развіцці сталіцы, а таксама сацыяльна значнымі праектамі. Напрыклад, было прапанавана стварыць арт-пляцоўку для графіці, што дапаможа папулярызаваць гэты від вулічнага мастацтва.
У маладзёжным савеце амаль шэсць дзясяткаў ініцыятыўных маладых людзей. Кожную прапанову бяруць да ўвагі. Многія ідэі рэалізуюць у рамках раённых і гарадскіх праектаў.