На фестывалі-кірмашы "Дажынкі" ў Дзяржынску ўшаноўвалі жанчын-камбайнераў
19 верасня Дзяржынск прымае "Дажынкі" Мінскай вобласці. На фестываль-кірмаш з'ехаліся не толькі хлебаробы, але і госці з усёй краіны.
Дзяржынск, горад - спадарожнік Мінска, значна змяніўся да свята: ён прыбраны, маляўнічы, духмяны і такі непазнавальны.
"Дажынкі" - гэта магчымасць адчуць гонар за аграпрамысловы комплекс Мінскай вобласці. У Дзяржынску разгорнуты гандлёвыя рады, праходзяць дэгустацыі, прэзентацыі гастранамічных навінак: малочных, мясных, рыбных, агароднінных, фруктовых і, вядома ж, хлебных.
Флагманам беларускага АПК ёсць што паказаць і чым пачаставаць. А яшчэ свае ноу-хау тут дэманструюць і сельгасмашынабудаўнікі краіны.
"Дажынкі" - гэта яшчэ і горад майстроў. Уражвае і талент нашых рамеснікаў, якія ператвараюць саломку, гліну, дрэва ў творы мастацтва.
"Я прыехала з Санкт-Пецярбурга спецыяльна на гэты фестываль. Мяне запрасіў мой брат, які жыве тут, у Дзяржынску. Запрасіў яшчэ летам. Першыя ўражанні - сапраўды вельмі прыемная атмасфера, адчуваецца свята", - падзялілася ўражаннямі госця з Расіі.
Сімвалічна, што ў Год беларускай жанчыны адбылося ўзнагароджанне гаспадынь хлебных ніў цэнтральнага рэгіёна. Гэта дзве жанчыны-камбайнеры: Марына Пенязь з гаспадаркі "Вясейскі Пакроў" Слуцкага раёна і Таццяна Пячурка з ААТ "Дзераўное" Стаўбцоўскага раёна.
"Першы раз на ўборцы цяжкавата было. Але мы справіліся. Побач быў муж, і гэта вельмі дапамагала", - прызналася Таццяна Пячурка.
Наперадзе галоўная падзея - узнагароджанне пераможцаў спаборніцтва па ўборцы ўраджаю-2026.