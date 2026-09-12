На Міжнародным фестывалі моладзі ў Екацярынбургу беларусы знаходзяць новых сяброў

Екацярынбург стаў пляцоўкай для адкрытага дыялогу, супрацоўніцтва і запуску міжнародных ініцыятыў - сталіца Урала прымае Міжнародны фестываль моладзі. Сярод удзельнікаў і маштабная беларуская дэлегацыя.

На Міжнародным фестывалі моладзі прадстаўлена 191 краіна.

Моладзь трэці раз збіраецца такім маштабным складам. У 2024 годзе ў Сочы прайшоў Сусветны фестываль моладзі, і па прапанове маладога чалавека з Амерыкі, якому на той момант было ўсяго 15 гадоў, была падтрымана ініцыятыва рэгулярна праводзіць такія фестывалі. У 2025 годзе мерапрыемства праходзіла ў Ніжнім Ноўгарадзе, а ў 2026-м яго прымае гасцінны Екацярынбург. Беларускія юнакі і дзяўчаты працягваюць прыбываць на пляцоўку.

Пакуль яшчэ не ўвесь склад сфарміраваны, але ўжо можна гаварыць аб пэўных лічбах. 10 тыс. удзельнікаў: 5 тыс. з Расіі і 5 тыс. - з замежных краін.

Беларусы ярка вылучаюцца нацыянальным флагам. Усе хочуць з імі пазнаёміцца.

"Нас сустрэла расійская балалайка, рускія мядзведзі. І што выдатна - мы сапраўды згуртаваліся, ужо прайшло некалькі праграм, якія нас аб'ядналі. Тут прысутнічаюць у тым ліку і хлопцы з еўрапейскіх краін, і нам удаецца найсці кантакт не толькі рускімі, але і з прадстаўнікамі англамоўных краін. Гэта выдатна, гэта ўнікальны вопыт, які наглядна дэманструе, хто мы ёсць насамрэч", - падзяліўся меркаваннем удзельнік Міжнароднага фестывалю моладзі Уладзіслаў Празораў.

А Мікіта Велігура, яшчэ адзін удзельнік Міжнароднага фестывалю моладзі, адзначыў, што ўжо пасябраваў з хлопцамі з Татарстана, расказаў ім пра культуру Беларусі і запрасіў новых сяброў наведаць нашу гасцінную краіну.

Цырымонія адкрыцця Міжнароднага фестывалю моладзі адбудзецца 13 верасня, а пакуль праходзіць шэраг сустрэч. Гэта і зарадкі з алімпійскімі чэмпіёнамі, гэта і сустрэча з маладымі кінарэжысёрамі, у тым ліку выступленне вядомых артыстаў. Чакаецца, што на сцэне Міжнароднага фестывалю моладзі выступяць і нашы "Пясняры".