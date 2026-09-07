На палігоне Брэсцкі стартавала сумеснае вучэнне Беларусі і Казахстана "Лясное брацтва - 2026"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На палігоне Брэсцкі стартавалі манеўры "Лясное брацтва - 2026" - тактыка-спецыяльнае вучэнне разведчыкаў Сіл спецыяльных аперацый Беларусі і дэсантнікаў Казахстана.
Іх мэта - адпрацоўка сумесных дзеянняў, павышэнне аператыўнай сумяшчальнасці і абмен вопытам. Асноўная ўвага - разведцы, пошуку і нейтралізацыі незаконных фарміраванняў у лясіста-балоцістай мясцовасці.
Гэтымі днямі беларускія вайскоўцы таксама рыхтуюцца да манеўраў АДКБ. Як вядома, у сярэдзіне кастрычніка на палігоне Лосвіда пройдзе камандна-штабное вучэнне з міратворчымі сіламі альянсу "Непарушнае брацтва - 2026".
На мінулым тыдні начальнік Аб'яднанага штаба АДКБ далажыў пра гатоўнасць сіл і сродкаў сістэмы калектыўнай бяспекі да правядзення сумесных вучэнняў.