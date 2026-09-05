На пляцы Ваеннай акадэміі прысягу на вернасць Беларусі прынялі 800 першакурснікаў
Першакурснікі Ваеннай акадэміі Беларусі прынялі прысягу. Урачысты рытуал у будучых афіцэраў набору-2026 прайшоў на пляцы Ваеннай акадэміі.
Для вайскоўцаў прынясенне прысягі заўсёды трапяткі момант: учарашнія школьнікі, якія ўжо пасталелі, у прысутнасці родных і блізкіх вымавілі словы клятвы на вернасць Радзіме.
Сярод 800 першакурснікаў, якія пацвердзілі гатоўнасць і імкненне сумленна выконваць свой абавязак, у тым ліку 48 дзяўчат. Сёлета ў акадэміі набралі дзвюх будучых лётчыц на авіяцыйны факультэт.
"З дзяцінства цікавіла авіяцыя. Пастаянна лёталі самалёты над горадам. І я заўсёды глядзела на іх і ўяўляла сябе альбо пілотам, альбо лётчыкам. А потым, калі ўжо пасталела, пачала захапляцца спачатку грамадзянскай авіяцыяй, а пазней ваеннай", - расказала курсантка Ваеннай акадэміі Беларусі Вераніка Каспер.
Падрыхтоўка будучых афіцэраў стартавала ў пачатку жніўня. Рыхтаваць моладзь пачынаюць за месяц і не з тэарэтычных ведаў. Першыя аўдыторыі - палявыя. Навабранцы прайшлі курс маладога байца, апагеем якога стала абкатка танкам - складанае практыкаванне, закліканае загартаваць волю будучых афіцэраў.
Дзмітрый Страшынскі, начальнік Ваеннай акадэміі Беларусі: "Мы перагледзелі вучэбныя праграмы ў бок павелічэння колькасці гадзін на правядзенне практычных заняткаў. Больш як 80 % ад агульнай колькасці вучэбнага часу будзе накіравана на правядзенне заняткаў на тэхніцы, пры ўзбраенні, у полі. Тым самым надалі яшчэ большую практычную скіраванасць падрыхтоўцы будучых афіцэраў".
Свята завяршылася сустрэчай курсантаў з роднымі і першым звальненнем. Наперадзе ў юнакоў і дзяўчат чатыры гады вучобы і ўручэнне лейтэнанцкіх пагонаў.