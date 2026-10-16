На "Расійскім энергетычным тыдні" абмеркавалі крызіс у Еўропе і супрацоўніцтва з Беларуссю

У Маскве праходзіць IX Міжнародны форум "Расійскі энергетычны тыдзень". Эксперты з дзясяткаў краін свету абмяркоўваюць міжнароднае супрацоўніцтва ў сферы энергетыкі.

Сёння, калі ў свеце па сутнасці ідзе вайна за энергарэсурсы, у расійскай сталіцы абмяркоўваюць вельмі важныя пытанні. Адно з іх - энергетычная бяспека.

Энергетычны крызіс у Еўропе

Форум сабраў больш за 5 тыс. экспертаў з 66 краін свету. І такая шырокая геаграфія насуперак усім санкцыям сведчыць аб высокай цікавасці да дыялогу з Расіяй па пытаннях развіцця энергетыкі. З-за рэзкага падаражэння нафты і газу на фоне абвастрэння канфлікту на Блізкім Усходзе і праблем з лагістыкай сёння Еўропа сутыкнулася з сур'ёзным энергетычным крызісам. Напрыклад, у краінах Балтыі ў верасні цана на электраэнергію вырасла ў 3 разы. У многіх штатах ЗША адчуваецца востры недахоп паліва. Пралічыўшы ўсе рызыкі для эканомікі, Трамп заключыў з Расіяй "дызельную здзелку" і аб'явіў, што яна патрэбная не толькі Амерыцы, але і ўсяму свету.

Рынак Беларусі прыярытэтны для расійскіх кампаній

Многія эксперты лічаць, што энергетыка будучыні - гэта электратранспарт. У яго дзве відавочныя перавагі: экалагічнасць і эканамічнасць. І сёння Беларусь і Расія цесна супрацоўнічаюць у гэтым напрамку. На форуме дэманструюцца мабільныя электразарадныя станцыі. Іх можна ўсталёўваць на вуліцах або ў любым жылым комплексе. 4-5 гадзін зарадкі хопіць на 400 км шляху.

"Рынак Беларусі для нас як для вытворцы з'яўляецца прыярытэтным. У вас больш электракараў, чым у нас у Расіі, адпаведна, больш зарадных станцый можна паставіць. І зараз адзін са стратэгічных крокаў нашай кампаніі і ўсіх вытворцаў электразарадных станцый - гэта выхад на беларускі рынак", - адзначыла намеснік дырэктара кампаніі па вытворчасці электразарадных станцый Аляксандра Шчаглова.

Новыя рашэнні ў энергетычным комплексе

Энергетычны комплекс мае патрэбу ў нестандартных рашэннях і прафесійных кадрах, таму цэлы дзень форуму быў прысвечаны моладзевым праектам. Студэнты прэзентавалі свае дыпломныя даследаванні па тэме "Генерацыя будучыні" і прапанавалі свой, моладзевы прагноз на развіццё энергетыкі.