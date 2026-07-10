Нацыянальнае кадастравае агенцтва пашырыла геаграфію сэрвісу аўтаматычнай ацэнкі кватэр, паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу Дзяржаўнага камітэта па маёмасці.

Зараз сэрвіс ацэнкі даступны не толькі для Мінска, але і для ўсіх абласных гарадоў. "Гэта важны крок да празрыстасці рынку нерухомасці для амаль 4 млн жыхароў, якія пражываюць у сталіцы і абласных цэнтрах", - падкрэслілі ў камітэце.

Дастаткова ўвесці адрас і характарыстыкі кватэры - сістэма аўтаматычна вызначыць параметры дома, зробіць разлік і сфарміруе падрабязную аналітычную справаздачу.

"Хутка, проста, без лішніх званкоў і чэрг, - звярнулі ўвагу ў камітэце. - Абноўлены, зручны дызайн інтэрфейсу - стала прасцей і прыемней карыстацца".