Нацыянальная бібліятэка запрашае на выставу "Кніжнае сузор'е Беларусі"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
15 верасня Беларусь адзначае Дзень бібліятэк - свята, якое даўно выйшла за рамкі прафесійнага і аб'ядноўвае ўсіх, хто любіць кнігу.
Бібліятэкі па ўсёй краіне падрыхтавалі для чытачоў насычаную праграму: квэсты, экскурсіі, пазнавальныя гульні і віктарыны.
У Нацыянальнай бібліятэцы да свята адкрылася выстава "Кніжнае сузор'е Беларусі". Цэнтральнае месца ў экспазіцыі займае раздзел, прысвечаны 20-годдзю новага будынка "алмаза ведаў". Усяго дэманструецца каля 80 выданняў з фонду бібліятэкі, у тым ліку рэдкія экзэмпляры.
Выстава будзе працаваць да 15 лістапада.