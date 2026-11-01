Неба - стыхія моцных: у Беларусі адзначаюць Дзень работнікаў грамадзянскай авіяцыі
1 лістапада Беларусь адзначае Дзень работнікаў грамадзянскай авіяцыі. Неба - гэта стыхія, падуладная толькі моцным, мужным і адказным людзям.
"Наша грамадзянская авіяцыя можа па праве ганарыцца сваёй гісторыяй, багатымі традыцыямі і, галоўнае, калектывам, для якога пастаянны рух уверх стаў сэнсам жыцця", - падкрэсліў у віншаванні прадстаўнікам і ветэранам сферы Прэзідэнт.
2025 год стаў знамянальным у падрыхтоўцы пілотаў - адбыўся першы выпуск з 10 чалавек. Сёння пасажыры давяраюць ім сваё жыццё, а пасажырапаток у краіне немаленькі. Толькі за 2026 год ён дасягнуў парадку 137 %, што на 7 % вышэй за ўзровень 2025-га.
З году ў год найбольш папулярнымі застаюцца напрамкі ў Маскву, Санкт-Пецярбург, Стамбул, Дубай і Тбілісі - там загрузка паветраных судоў складае каля 90 %