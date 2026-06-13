Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Ніякіх больш вечарынак: чаму ў Беларусі хочуць забараніць шумныя гулянкі ў садовых таварыствах

Пакуль адны беларусы вырошчваюць на ўчастках памідоры, іншыя - дэцыбелы, ператвараючы свае фазэнды ў кругласутачныя хостэлы з караоке і лазневымі комплексамі. На прававым форуме на ўсю моц ідзе грамадскае абмеркаванне праекта ўказа Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі.

Галоўная навацыя - весці забаўны бізнес на сваіх участках у садовых таварыствах больш не атрымаецца. Дом усё гэтак жа можна будзе здаваць у арэнду, але вось правядзенне шумных вяселляў і юбілеяў на брыгаду гасцей плануюць абмежаваць (боль падрабязна – глядзіце відэа).

Разделы:

Грамадства