Новы пуцеправод будуюць у Мінску на вуліцы Калеснікава
Першы аб'ект трэцяга транспартнага кальца знаходзіцца на фінальным этапе мантажу.
Ход работ 13 кастрычніка праінспектаваў мэр Мінска Уладзімір Кухараў. Пуцеправод на вуліцы Калеснікава гатовы больш чым напалову. Зараз на пралётных будынках укладваюць гідраізаляцыю, а ў лістападзе, згодна з планам, - пакладуць асфальтабетон. Гэты пуцеправод разгрузіць МКАД і дапаможа пазбегнуць затораў.
З Каменнай Горкі на вуліцу Ціміразева зараз можна фактычна прайсці пешшу па новым пуцеправодзе з вуліцы Калеснікава, які ўжо знаходзіцца на фінальным этапе будаўніцтва. Пра гэта сталічныя будаўнікі 13 кастрычніка расказалі мэру Мінска Уладзіміру Кухараву падчас выязной нарады. Зараз спецыялісты займаюцца абследаваннем ізаляцыйнага слоя, а пасля ўжо прыступяць да ўкладкі асфальтабетону.
Сяргей Панёў, дырэктар ДП "Гардарбуд":
"Будаўнічая гатоўнасць аб'екта складае каля 80-85 %, і гэты працэнт штодзённа расце. Тэхнічна мы плануем да сярэдзіны лістапада закончыць усе працэсы па добраўпарадкаванні на самім пуцеправодзе, паралельна прыводзячы ў парадак падмаставую зону і прылеглыя тэрыторыі. Усе асноўныя аб'ёмы закрыем у бягучым годзе".
Аб'ект выкананы з матэрыялаў беларускай вытворчасці. Перакрыцці і апоры - з айчыннага жалезабетону. Будаўнікі збіраюць сучасныя масты сталіцы модулямі - як вялікі канструктар. Гэта паскарае працэс, пры гэтым захоўваючы высокую якасць.
Наступны этап - будаўніцтва пуцеправода на вуліцы Чурлёніса. Ён злучыць Маскоўскі і Кастрычніцкі раёны. Рэалізацыю праекта пачнуць у 2027 годзе.
Пад мостам працягваецца перамяшчэнне тэхнікі, працуе чыгунка. А пасля здачы гэтага аб'екта пад ім арганізуюць вялікі парковачны хаб для аўтамабіляў.