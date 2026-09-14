Орша прыняла эстафету рэспубліканскай акцыі "Беларусь адзіная"

Жывы дыялог на зразумелай моладзі мове. Рэспубліканская грамадска-палітычная акцыя "Беларусь адзiная" 14 верасня зрабіла прыпынак у Оршы. Маладыя лідары абмеркавалі з аднагодкамі важныя тэмы ў даступным інтэрактыўным фармаце. Гаварылі пра гістарычныя карані Дня народнага адзінства, яго значэнне, а таксама пра каштоўнасці, якія ляжаць у аснове агульнанацыянальнай згоды.

Ані Абавян, старшыня моладзевага савета прафсаюза "Белпрафмаш":

"У нас фармат "роўны навучае роўнага". Важна памятаць гістарычныя моманты, шанаваць тое, што ў нас сёння ёсць. І ў першую чаргу шанаваць тое, што зрабілі нашы продкі".

Моладзевы праект ахапіў усе рэгіёны краіны. Яго кульмінацыяй стане маштабны форум, які пройдзе ў сталіцы ў Дзень народнага адзінства.