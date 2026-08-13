Падрыхтоўка да новага навучальнага года: пашпарты гатоўнасці атрымалі 95 % навучальных устаноў

Школы і гімназіі Беларусі выйшлі на фінішную прамую падрыхтоўкі да новага навучальнага года. На сённяшні дзень пашпарты гатоўнасці атрымалі 95 % устаноў адукацыі, і 1 верасня вучняў прымуць упэўнена.

Для стварэння камфортных умоў было закуплена тэхналагічнае абсталяванне, прыведзены ў парадак харчблокі і санвузлы, абноўлены дахі і фасады будынкаў, пакрыцці на стадыёнах. Усяго на падрыхтоўку школ і гімназій было выдзелена каля 110 млн рублёў, уключаючы сродкі на рамонтныя работы (больш падрабязна - глядзіце відэа).