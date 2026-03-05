3.74 BYN
"Патрыёты Беларусі" павіншавалі жанчын сацпансіяната з 8 Сакавіка
Аўтар:Паліна Бераснева
Да прыгожага свята вясны застаюцца лічаныя дні, але віншаванні з Міжнародным жаночым днём гучаць ужо 6 сакавіка ў калектывах, арганізацыях, у тым ліку па ўсёй Беларусі праходзяць дабрачынныя акцыі.
6 сакавіка праходзіць дабрачынны праект "Побач з намі". У сацыяльным пансіянаце "Камфортнае жыццё" Мінскага раёна грамадскае аб'яднанне "Патрыёты Беларусі" віншуе жанчын пажылога ўзросту і з абмежаванымі магчымасцямі з надыходзячым 8 Сакавіка. У праграме заяўлены майстар-класы, падарункі, а таксама тэматычны канцэрт.
Праект "Побач з намі" існуе ўжо каля шасці гадоў. Гэта ў першую чаргу пра душу. Ён накіраваны на дапамогу сацыяльна ўразлівым слаям насельніцтва Беларусі, людзям, якім неабходны падтрымка, клопат і ўвага.