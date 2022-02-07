Пералётныя птушкі ўсё часцей застаюцца зімаваць у Беларусі

Цікавую з'яву другі год запар назіраюць беларускія арнітолагі. Птушкі, якія прывыклі да мяккіх зім у нашай краіне, не ляцяць у цяпло і трапляюць у халодную пастку перападаў тэмпературы. У гэтым годзе на вуліцах Мінска можна заўважыць вельмі цёплалюбівых шпакоў і зяблікаў. У такой сітуацыі кармушкі і правільныя пачастункі для птушак будуць вельмі дарэчы. Спецыялісты адзначаюць, што падкормліваць іх можна толькі натуральнымі прадуктамі - збожжам і семкамі.