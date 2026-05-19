Першы абласны медыяфорум журналістаў і блогераў стартаваў у Магілёве
У Магілёве адкрыўся першы абласны форум "Голас пакалення: новы кантэнт", які аб'яднаў вопытных журналістаў, блогераў і аўтараў-пачаткоўцаў.
Тэматычныя лакацыі прапанавалі навучэнцы каледжаў, школ рэгіёна, у якіх ёсць сваё тэлебачанне, радыё, газеты, а яшчэ каналы ў сацсетках. Такая форма супрацоўніцтва дапаможа раскрыць новыя таленты і напоўніць іх кантэнты цікавым якасным прадуктам.
Гардзей Гумен, навучэнец СШ № 43 Магілёва:
"У нас у школе працуе радыё, якое нам дазволіла некалькі разоў пабываць у "Зубраняці" на журналісцкай змене "Свежы вецер". Там мы некалькі разоў прадстаўлялі сваю радыёпраграму і двойчы занялі першае месца на вобласці. Таксама ў нас выходзяць розныя радыёмінуткі, і мы вядзём прамыя рэпартажы з месцаў падзей, якія адбываюцца ў нашай школе".
Дзмітрый Жук, міністр інфармацыі Беларусі:
"Памятаем, што гэта даручэнне Прэзідэнта, якое прагучала ў Магілёве на медыяфоруме. І рэалізавана яно з душой. Нас прыцягваюць патрэбныя сэнсы і яркія эмоцыі. Вось іх ствараць, расказваючы, як жывуць беларусы - пэўна, гэта першарадная задача ўсіх нас, нават прафесійных журналістаў. А школьнікі гэта робяць проста ўзрушаюча".
Педагогі, журналісты правялі для блогераў-пачаткоўцаў майстар-класы. Такія форумы, па задумцы арганізатараў, стануць традыцыяй.