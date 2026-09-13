Платныя стаянкі і новыя паркінгі: як у Мінску вырашаюць праблему хаатычных парковак у дварах
Калі на беларускіх палях аграрыі змагаюцца за агульны каравай, то ў сталічных дварах кожны вечар разгортваецца свая бітва - парковачная. Тут кожны метр асфальту літаральна на вагу золата, а самыя запаветныя месцы - ля пад'езда. Галоўная мэта многіх вадзіцеляў - уціснуцца любой цаной, нават насуперак правілам.
Калі вярнуцца да лічбаў, амаль 60 % беларусаў ганарацца чысцінёй і добраўпарадкаваннем беларускіх гарадоў. Прычым 62,7 % апытаных задаволеныя тым, як уладкаваны іх двары і дзіцячыя пляцоўкі. Атрымліваецца, што статыстыку і гэтую самую ўтульнасць людзі часам псуюць самі прама пад вокнамі. Ці не таму ў тым жа сацдаследаванні менавіта жыхары Мінска адчуваюць сябе найбольш нешчаслівымі?
Праблема хаатычных стаянак у жылых кварталах наспела даўно. Разгрузіць мінскія двары ад "акіяна аўтамабіляў" - такую задачу перад сталічнымі ўладамі паставіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Пытанне трэба вырашыць паэтапна і без забаронаў (гл. відэа).