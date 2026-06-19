3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
Прадстаўнікі 16 дзяржаў прыбылі на форум СД "Вялікая спадчына - агульная будучыня"
Брэст прымае другі па ліку форум Саюзнай дзяржавы "Вялікая спадчына - агульная будучыня". Першы ў 2025 годзе прайшоў у Валгаградзе. Там і было прынята рашэнне зрабіць яго штогадовым.
У горад над Бугам з'ехаліся сотні дэлегатаў. Праграма насычаная: гэта і праца тэматычных секцый, і 70-я сесія Парламенцкага сходу Беларусі і Расіі.
Брэст, які 85 гадоў таму прыняў першы ўдар гітлераўскіх захопнікаў, сёння збірае сяброў з усяго свету для таго, каб ізноў даць адпор, але ўжо неафашызму. Прадстаўнікі 16 дзяржаў (гэта не толькі краіны, якія ўваходзяць у СНД, але таксама дружалюбныя краіны Еўропы, Лацінскай Амерыкі і Азіі), прыбылі на форум Саюзнай дзяржавы "Вялікая спадчына - агульная будучыня". Самыя галоўныя пытанні, на якія трэба адказаць, - захаванне гістарычнай памяці, што неабходна зрабіць для таго, каб не даць фальсіфікаваць старонкі гісторыі.
На форуме працуюць 3 секцыі. Тут збіраюцца навукоўцы, прадстаўнікі экспертнай супольнасці, а таксама парламентарыі (гл. відэа).