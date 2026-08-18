Прасоўванне беларускага: як расце доля айчынных тавараў на ўнутраным рынку Беларусі
Спажывецкі льготны крэдыт "На родныя тавары" карыстаецца вялікім попытам сярод беларусаў. За першыя паўгода сума крэдытавання перавысіла 200 млн беларускіх рублёў. Гэта таксама адна з мер павелічэння долі продажаў прадукцыі нашых вытворцаў на ўнутраным рынку.
Што датычыцца стратэгіі прасоўвання беларускага на паліцах магазінаў, то акцыя "Кожная пятнiца - роднае, сваё" - яркі таму прыклад. Шырокая рэкламная кампанія ў магазінах і інтэрнэце вядзе напрамую да росту пазнавальнасці нацыянальных брэндаў. Пра гэта гаварылі і на калегіі профільнага ведамства.
Папулярызацыі беларускіх тавараў садзейнічаюць гандлёвыя сеткі, маркетплейсы і самі вытворцы. Яны актыўна далучаюцца да добраахвотнага пагаднення МАРГ аб прасоўванні прадукцыі. Сёння ўдзельнікаў ужо больш за тысячу.