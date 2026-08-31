Праваахоўнікі спыняюць незаконныя рубкі і крадзяжы беларускага лесу
У Беларусі выявілі чарговыя парушэнні ў лясной галіне. Праваахоўнікі спыняюць незаконныя рубкі, крадзяжы драўніны і карупцыйныя схемы. У адным з апошніх выпадкаў размова ідзе пра шматмільённы вывад прыбыткаў за мяжу.
Паводле даных Дэпартамента фінансавых расследаванняў, адна з беларускіх кампаній выкарыстала ў экспартным ланцужку падкантрольную структуру ў Кітаі. Лесапрадукцыю прадавалі з мінімальнай нацэнкай, а частка прыбыткаў заставалася за межамі Беларусі.
"Устаноўлена, што на рахунку кітайскай кампаніі фігурантамі выведзена больш за 15 млн руб. утоеных ад падаткаабкладання, пры гэтым дзяржаве нанесены ўрон у асабліва буйным памеры на суму больш за 3 млн. руб.", - адзначыў аператыўны работнік упраўлення Дэпартамента фінансавых расследаванняў КДК па Мінскай вобласці і г. Мінску.
Падазроныя далі прызнальныя паказанні. У рахунак пакрыцця шкоды ўнесены мільёны рублёў. Пры гэтым работу прадпрыемства не прыпынялі: кампанія працягвае дзейнасць ужо ў прававым полі. Матэрыялы праверкі перададзены ў Следчы камітэт.