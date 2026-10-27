Прайшло пасяджэнне Савета дзелавога супрацоўніцтва Беларусі і Санкт-Пецярбурга
З губернатарам Санкт-Пецярбурга сустрэўся прэм'ер-міністр Беларусі. Таксама прайшло пасяджэнне дзелавога супрацоўніцтва. Прыярытэтным кірункам застаецца прамысловы сектар.
За апошнія 5 гадоў у рамках рэалізацыі праграмы па абнаўленні парку Санкт-Пецярбурга набыта каля 2 тыс. адзінак пасажырскай тэхнікі беларускай вытворчасці, каля 700 адзінак дарожна-будаўнічай і камунальнай тэхнікі, 5,5 тыс. адзінак ліфтавага абсталявання. Наладжана сэрвіснае абслугоўванне, сфарміраваны склады неабходных запчастак.
Па выніках пасяджэння падпісаны шэраг дакументаў. Сярод ключавых - дарожная карта па развіцці гандлёва-эканамічнага, навукова-тэхнічнага і гуманітарнага супрацоўніцтва, а таксама пагадненне ў сферы турызму.