Прэм'ер-міністр Беларусі наведаў з рабочай паездкай Мінскую вобласць

Прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын 4 верасня з рабочай паездкай наведаў Мінскую вобласць. У праграме два прамысловыя флагманы, устойлівая работа якіх уплывае не толькі на цэнтральны рэгіён, але і на ўсю краіну.

Гэта ўжо другі за год працоўны візіт прэм'ера на СЗАТ "БЕЛДЖЫ". У красавіку Аляксандра Турчына толькі знаёмілі з планам работ - і вось яны ўжо ў самым разгары. Беларусь - краіна машынабудаўнічая, але вось аўтаматызаванай штамповачнай вытворчасці буйнагабарытных дэталяў у нас яшчэ не было. Новы цэх вырашыць адну з галоўных задач для прадпрыемства - значна павысіць лакалізацыю (гл. відэа).