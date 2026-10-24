Прэзідэнт Манголіі ўсклаў вянок да манумента Перамогі ў Мінску
Прэзідэнт Манголіі Ухнаагійн Хурэлсух усклаў вянок да манумента Перамогі ў Мінску ў рамках свайго афіцыйнага візіту ў Беларусь. Прама з аэрапорта картэж прэзідэнта Манголіі накіраваўся ў сэрца беларускай сталіцы.
На плошчы Перамогі да падножжа абеліска і Вечнага агню Ухнаагійн Хурэлсух усклаў вянок, аддаўшы даніну памяці героям Вялікай Айчыннай вайны. Для Мінска і Улан-Батара агульная гістарычная спадчына застаецца безумоўным падмуркам.