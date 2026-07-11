Прыём дакументаў у ВНУ Беларусі пачынаецца 12 ліпеня

Уступная кампанія ў вышэйшыя навучальныя ўстановы Беларусі ў самым разгары. Ужо 12 ліпеня профільныя камісіі будуць гатовы прымаць пакеты дакументаў ад абітурыентаў.

Навацыя апошніх гадоў - "Электронная чарга" - істотна спрашчае гэты працэс. Праз асабісты кабінет удзельніка ЦЭ або ЦТ на сайце Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў абітурыенты могуць загадзя забраніраваць зручныя дату і час наведвання прыёмнай камісіі, выбраўшы ВНУ, факультэт і спецыяльнасць. Разам з тым гэта не абавязковая працэдура, а хутчэй зручны сэрвіс.

Абсалютны трэнд у адукацыі - на парозе вызначацца з будучым месцам працы. На мэтавае навучанне адзначаецца прыкметны попыт. План набору складае больш за 6 тыс. месцаў, а заявак прынята ўжо больш за 9 тыс. Залічэнне заканчваецца 11 ліпеня.

З 12 ліпеня пачынаецца прыём дакументаў у ВНУ краіны на агульнай аснове. Тэрміны розныя, напрыклад для асобных спецыяльнасцяў сілавога блока гэты перыяд працягнецца да 19 ліпеня, а для выпускнікоў профільных класаў - да 14 ліпеня. Агульныя тэрміны для прыёму дакументаў устаноўлены з 12 па 17 ліпеня.