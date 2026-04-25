Ратавальнікі ліквідавалі наступствы моцнага ветру ў рэгіёнах Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Наступствы моцнага ветру ліквідавалі беларускія ратавальнікі. Падраздзяленні МНС больш за 60 разоў выязджалі на распілоўку і ўборку ўпалых дрэў у Брэсцкай, Віцебскай, Гродзенскай, Мінскай абласцях і ў сталіцы.
У выніку непагадзі пашкоджаны 8 легкавых аўтамабіляў, таксама спецыялісты аказвалі дапамогу па здыманні пашкоджаных элементаў канструкцый будынкаў.
Моцны парывісты вецер сіноптыкі прагназуюць і 27 красавіка на большай частцы краіны. А ў ноч на аўторак, 28 красавіка, магчымы замаразкі да -3 °С. І такі характар надвор'я захаваецца да чацвярга.