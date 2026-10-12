"Размова пра важнае" ў Полацку: што абмяркоўваюць удзельнікі міжнароднага форуму
Маштабны форум "Размова пра важнае: шчаслівая сям'я - моцная дзяржава" стартаваў у Беларусі напярэдадні Тыдня бацькоўскай любові. Ён праходзіць на Полацкай зямлі пад эгідай Савета Рэспублікі ва ўзаемадзеянні з Беларускай праваслаўнай царквой.
Маштабная дыскусія на святой Полацкай зямлі праходзіць ужо 4-ы раз, але ўпершыню ў 2026 годзе яна адбудзецца ў міжнародным фармаце.
Удзел у стратэгічным дыялогу прымуць каля 280 чалавек: прадстаўнікі духавенства, адукацыі, аховы здароўя, маладыя і шматдзетныя сем'і з усіх рэгіёнаў, прадстаўнікі дзяржаўнай улады і парламентарыі. Да размовы пра важнае далучацца таксама і парламенцкія дэлегацыі краін СНД: Расіі, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджыкістана і Узбекістана (гл. відэа).