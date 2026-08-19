Рэспубліканскі конкурс маладых журналістаў "Прэс-код" стартаваў у Беларусі
У Беларусі стартаваў прыём заявак на ўдзел у рэспубліканскім конкурсе "Прэс-код". Гэта пяты, юбілейны, сезон.
Гэтым разам арганізатары ўнеслі шэраг змяненняў. Зараз удзельнікаў падзеляць на тры ўзроставыя катэгорыі: юныя аўтары ад 14 да 18 гадоў, студэнты і маладыя спецыялісты няпрофільных сфер ад 18 да 31 года, а таксама студэнты медыяспецыяльнасцяў і супрацоўнікі-пачаткоўцы дзяржаўных СМІ ад 17 да 25 гадоў.
Для кожнай катэгорыі вызначаны свае намінацыі і падзелены па тыпах СМІ - друкаваныя і электронныя. Журы ацэніць самы шырокі спектр фарматаў: ад газетных артыкулаў і радыёсюжэтаў да кароткіх відэаролікаў. Гэта выдатная магчымасць паказаць сябе не толькі маладым карэспандэнтам, але і блогерам.
Прыём заявак на "Прэс-код" прадоўжыцца да 16 кастрычніка. Затым пройдуць адборачныя этапы. Імёны 14 пераможцаў традыцыйна аб'явяць на штогадовым Форуме маладых журналістаў. З інфармацыяй аб конкурсе можна азнаёміцца на сайце Міністэрства інфармацыі.