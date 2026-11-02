Рэйды ДАІ выявілі дзясяткі нецвярозых удзельнікаў дарожнага руху
Дзясяткі чалавек адхілены па краіне ад удзелу ў дарожным руху з-за алкагольнага ап'янення. У ДАІ падвялі вынікі рэйдаў выхадных. Штрафы атрымалі і вадзіцелі, і пешаходы.
Дзяржаўтаінспекцыя нагадвае, што алкаголь і дарога несумяшчальныя. Нецвярозыя ўдзельнікі дарожнага руху падвяргаюць небяспецы не толькі сябе, але і іншых. Гэта датычыцца і вадзіцеляў сродкаў персанальнай мабільнасці. Нецвярозых самакатчыкаў таксама штрафуюць і адхіляюць ад руху.
ДАІ звяртаецца да ўсіх удзельнікаў дарожнага руху: не заставацца абыякавымі да гэтай сур'ёзнай праблемы. Хто заўважыў п'янага вадзіцеля - паведамляць на лінію 102 або ў чат-бот МУС.