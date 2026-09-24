Сацдаследаванне: Беларусы пацвердзілі статус дружалюбнай нацыі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусы пацвердзілі свой статус дружалюбнай нацыі. Паводле даных трэцяга - завяршальнага - блока маштабнага даследавання пераважная большасць грамадзян (92,6 %) лічыць, што нам трэба падтрымліваць добрыя адносіны з усімі дзяржавамі, незалежна ад існуючых паміж імі супярэчнасцей.
Паводле агульнага меркавання аналітыкаў БІСД, беларусы не ўспрымаюць цяперашнія канфлікты як норму, пры гэтым дакладна ўяўляюць для сябе вобраз будучыні ў міжнародным разрэзе (больш падрабязна – глядзіце відэа).