Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Сацыяльна-эканамічны блок маштабнага апытання: пра што кажуць вынікі сацдаследавання

Аўтар:

Беларусь - краіна адзінства, і каштоўнасці ў грамадзян адзіныя. Такое меркаванне пацвярджаюць і эксперты, падводзячы вынікі сацыялагічнага даследавання, якое было апублікавана на мінулым тыдні.

Нагадаем, першая частка прысвечана актуальным пытанням сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны.

Маштабнае сацыялагічнае апытанне апынулася ў цэнтры ўвагі і экспертаў, і журналістаў, і дзяржорганаў. Сацыёлагі, прэзентуючы вынікі, выразна пазначылі задачу: дэталёва разабрацца ў запытах беларусаў і даведацца, чым жыве народ ад Мінска да рэгіёнаў. Даверныя адносіны з уладай і эфектыўная зваротная сувязь - сама мэта (гл. відэа).

Раздзелы:

Грамадства
x

Чытайце таксама