Сергеенка: У Беларусі наспела неабходнасць комплекснага ўдасканалення Кодэкса аб шлюбе і сям'і
У Беларусі наспела неабходнасць комплекснага ўдасканалення Кодэкса аб шлюбе і сям'і. 12 жніўня пра гэта заявіў старшыня Палаты прадстаўнікоў Ігар Сергеенка на выязным семінары ў гісторыка-культурным комплексе "Лошыцкі".
Сямейнай палітыцы ў нашай краіне надаецца вялікая ўвага. Як паказвае практыка, прыйшоў час комплекснай карэкціроўкі заканадаўства ў гэтай сферы. Адпаведныя прапановы ўжо паступаюць у парламент, у тым ліку актыўна распрацоўваюцца і пытанні лічбавізацыі.
Мільёны запісаў, якія захоўваюць гісторыі беларускіх сем'яў, паэтапна пераводзяцца ў электронны фармат. 40 % дакументаў ужо ў лічбе.
Адзначым, каля месяца застаецца да старту чацвёртай сесіі. Цяпер дэпутацкі корпус актыўна фарміруе партфель дакументаў. Сярод законапраектаў, якія плануюць разгледзець парламентарыі, - блок пытанняў у аграрным сектары, у прамысловасці, а таксама дакументы, што датычацца лічбавага рубля, і ратыфікацыя шэрагу міжнародных пагадненняў.