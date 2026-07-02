Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Шквалісты вецер парушыў электразабеспячэнне ў 27 населеных пунктах Гродзенскай вобласці

У пяці раёнах Гродзенскай вобласці ліквідуюць наступствы непагадзі. Пасля моцных ліўняў і шквалістага ветру было парушана электразабеспячэнне ў 27 населеных пунктах рэгіёна.

media img

Больш за ўсё пацярпелі Гродзенскі, Лідскі, Воранаўскі, Іўеўскі і Смаргонскі раёны. У апошнім уведзены асаблівы рэжым работы, паведамілі ў РУП "Гроднаэнерга". Больш за 30 аператыўна-выяздных брыгад займаюцца аднаўленчымі работамі.

Разделы:

ГрамадстваГродзенская вобласць
x

Чытайце таксама