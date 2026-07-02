Шквалісты вецер парушыў электразабеспячэнне ў 27 населеных пунктах Гродзенскай вобласці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У пяці раёнах Гродзенскай вобласці ліквідуюць наступствы непагадзі. Пасля моцных ліўняў і шквалістага ветру было парушана электразабеспячэнне ў 27 населеных пунктах рэгіёна.
Больш за ўсё пацярпелі Гродзенскі, Лідскі, Воранаўскі, Іўеўскі і Смаргонскі раёны. У апошнім уведзены асаблівы рэжым работы, паведамілі ў РУП "Гроднаэнерга". Больш за 30 аператыўна-выяздных брыгад займаюцца аднаўленчымі работамі.