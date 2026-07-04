Сімвал святой памяці і народнага адзінства - 65 гадоў Вечны агонь гарыць на плошчы Перамогі ў Мінску
Галоўнае свята беларускай дзяржаўнасці - Дзень Незалежнасці - непарыўна звязана з найважнейшым сімвалам нашай гістарычнай памяці. 65 гадоў таму ля падножжа велічнага абеліска на плошчы Перамогі ў Мінску запалілі Вечны агонь. З тых часоў гэта полымя не згасала ні на секунду. І менавіта яго часцінка запальвала іншыя Вечныя агні ў краіне.
Вечны агонь - сімвал нашай святой памяці і народнага адзінства. Вось ужо 65 гадоў у самым сэрцы Мінска гарыць гэта полымя як незгасальны напамін пра тых, хто аддаў жыццё за нашу будучыню. З 3-га ліпеня 1961 года тут бесперапынна гучыць голас гісторыі.
Да падножжа манумента прыносяць кветкі, сюды прыходзяць ветэраны, дэлегацыі і сем'і з дзецьмі, каб у цішыні пакланіцца подзвігу герояў. І вось ужо больш за 40 гадоў сталічныя школьнікі нясуць тут ганаровую вахту памяці на Пасту № 1 ля Вечнага агню падчас галоўных свят краіны: у Дзень Перамогі, Дзень народнага адзінства, Дзень Незалежнасці.
За дзесяцігоддзі існавання Паста № 1 службу ля Вечнага агню прайшлі каля 38 тыс. мінскіх школьнікаў.
Манумент Перамогі і Вечны агонь - здавалася б, непарыўныя сімвалы - з'явіліся ў розны час. 40-метровы гранітны абеліск усталявалі ў цэнтры Мінска на 7 гадоў раней, чым ля яго падножжа запалілі полымя. Сам жа агонь у беларускай сталіцы стаў сімвалічным пераемнікам першага савецкага Вечнага агню, запаленага на Марсавым полі ў Ленінградзе.
Пакуль кожны памятае, подзвіг герояў будзе жыць. Вечны агонь сёння - наш агульны доўг, галоўны арыенцір і біццё сэрца нашага народа.