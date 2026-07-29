СК узбудзіў крымінальную справу па факце абвальвання будаўнічага рыштавання ў Мінску

Следчы камітэт узбудзіў крымінальную справу па факце абвальвання будаўнічага рыштавання ў Мінску. На месцы працуе следча-аператыўная група: праводзіцца агляд, фіксуецца следавая карціна, апытваюцца відавочцы, канфіскоўваецца тэхнічная дакументацыя.

Трагедыя адбылася 29 ліпеня. У момант падзення рыштавання на памостах розных ярусаў 9-павярховага будынка знаходзіліся будаўнікі. Загінуў 37-гадовы арматуршчык, яго шэсць калег шпіталізаваныя. Пацярпелыя былі дастаўлены ў сталічныя ўстановы аховы здароўя з папярэднімі дыягназамі ЧМТ, пашкоджанні звязак суставаў, сінякі, рваныя раны. Былі праведзены дыягнастычныя даследаванні і медыцынскія кансіліумы. Чацвёра пацярпелых накіраваны на амбулаторнае лячэнне па месцы жыхарства.

А на месцы надзвычайнага здарэння ратавальнікі стабілізуюць канструкцыі на верхніх паверхах будынка для правядзення бяспечных работ на зямлі.