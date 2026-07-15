"Славянскі базар у Віцебску": якія фестывальныя гісторыі ўвайшлі ў гістарычны летапіс 15 ліпеня

"Славянскі базар у Віцебску" зноў аб'ядноўвае краіны і кантыненты. Міжнародны фестываль мастацтваў або, як яго прывыклі называць, "валошкавы форум", праходзіць юбілейны 35-ы раз. Праз узаемаразуменне ён аб'яднаў прадстаўнікоў практычна 80 краін. У 2026 годзе міжнародны форум абяцае стаць самым маштабным за ўвесь час яго правядзення і пабіць рэкорды.

Легендарная "Славянка" б'е рэкорды і гучыць на ўвесь свет, а "кірмашовае жыццё" - гэта, хутчэй, пра вытокі, яднанне і традыцыі. У горадзе на Заходняй Дзвіне рады кожнаму, хто прыходзіць з мірам і адкрытым сэрцам.

Упершыню "валошкавы форум" прайшоў у 1992-м, сабраў ён больш за 1 тыс. удзельнікаў і гасцей з васьмі краін. З 1995 года фестываль праводзіцца пад асабістым патранатам Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. Кіраўнік дзяржавы не раз адзначаў: маштабны форум - гэта больш, чым музыка і мастацтва, гэта культурны код беларусаў.

Быў час, калі фестываль байкатавалі, але сваё беларусы захавалі. Фестываль здабыў новае дыханне і стаў візітнай карткай беларускага народа.

Над фестывальным Віцебскам падняўся сцяг XXXV "Славянкі", тым самым дадзены старт асноўным падзеям на сцэне Летняга амфітэатра (гл. відэа).