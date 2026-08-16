Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

"Смачна і гулка": як Свіслач сустракала юбілейную "Бацькаву булку"

Насычаны водарам свежай выпечкі, музыкай і народным каларытам – такім запомніцца юбілейны рэспубліканскі каравай-фест "Бацькава булка", які з размахам прайшоў у Свіслачы.

Кульмінацыяй фестывалю стаў гала-канцэрт з удзелам груп "Аура", "Песняры", "Чысты горад" і хедлайнера з Расіі - Хабіба. Фестываль сабраў больш за 10 тыс. наведвальнікаў. Гэта чаканы паказчык для такога маштабнага мерапрыемства.

Цікавасць да яго толькі расце. Сёлета фестываль набыў статус рэспубліканскага і быў прысвечаны Году беларускай жанчыны.

Адзначым, тэлеверсію гала-канцэрта "Бацькава булка: смачна і гулка" пакажа "Беларусь 3" сёння ў 21:00.

Разделы:

Грамадства
x

Чытайце таксама