Старт восеньскай сесіі: якія пытанні разгледзіць беларускі парламент
Развіццё аграпрамысловага сектара і міжнародная дзейнасць. 2 блокі законапраектаў разгледзелі дэпутаты на стартавым пасяджэнні 4-й сесіі. Яна адкрылася 15 верасня пад знакам дзвюх важных гістарычных дат: Дня народнага адзінства і 30-годдзя Усебеларускага народнага сходу.
Першыя дакументы, якія разгледзелі ў Авальнай зале, звязаны з сельскай гаспадаркай. Навэлы закліканы павысіць эфектыўнасць выкарыстання рэсурсаў. Дэпутаты прынялі ў другім чытанні законапраект аб меліярацыі зямель, аквакультуры. У першым чытанні - аб ветэрынарнай дзейнасці. На парадку дня адразу 2 міжнародныя ратыфікацыі: з Расіяй - аб абмене звесткамі, з Ганай - аб бязвізавых паездках па дыпламатычных і службовых пашпартах. Гэта важны крок - афіцыйныя дэлегацыі і бізнес змогуць каардынаваць сумесныя праекты хутчэй.
У цэлым парадак дня чарговага законатворчага сезона шырокі. Прыярытэты працы акрэсліў Ігар Сергеенка, старшыня Палаты прадстаўнікоў.
Ігар Сергеенка, старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
"Самы галоўны падыход, патрабаванне кіраўніка дзяржавы, якім мы кіруемся ў сваёй дэпутацкай дзейнасці, - законы павінны ісці ад жыцця. Не трэба нічога новага прыдумляць, тое, што не будзе працаваць. Яны не павінны праследаваць вузкаведамасныя інтарэсы".
На 4-й сесіі ў цэнтры ўвагі парламентарыяў вялікі пакет законапраектаў. Сярод іх бюджэтна-падатковыя дакументы на наступны год, змяненні ў Працоўны кодэкс, лічбавізацыя эканомікі, пытанні сямейнай палітыкі і дэмаграфічнай бяспекі.